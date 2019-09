Die Arbeitslosenquote im Landkreis Dachau ist im September im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf ein Niveau von 1,8 Prozent zurückgegangen. Insgesamt waren im ersten Herbstmonat 1610 Menschen auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle, 99 Personen weniger als im August. Neu arbeitslos meldeten sich 652 Personen, dagegen konnten 745 Frauen und Männer ihre Arbeitslosigkeit beenden. "Eine erfreuliche Entwicklung gab es auch im Dachauer Landkreis bei der Personengruppe der unter 25-jährigen", so die Arbeitsagentur Freising, die auch für Dachau zuständig ist. Die Quote lag im Sommermonat August noch bei 2,9 Prozent und ist auf aktuelle 2,1 Prozent zurückgegangen.

Die Unternehmen meldeten den Vermittlungsfachkräften der Dachauer Agentur für Arbeit im September 116 neu zu besetzende Arbeitsstellen im Landkreis. Insgesamt befanden sich damit 993 offene Arbeitsangebote im Stellenpool. Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Arbeitsort im Dachauer Landkreis ist von März 2018 auf März 2019 um 2,8 Prozent beziehungsweise 1175 Beschäftigte gestiegen. Damit erhöhte sich die Beschäftigtenzahl auf insgesamt 43 380. Dabei war der Zuwachs beim Personenkreis 55 Plus am größten: Hier ist ein Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung um 8,9 Prozent zu verzeichnen. Ebenso stieg der Anteil der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung bei der Personengruppe der Ausländer an: Hier ist ein Anstieg um 8,4 Prozent zu beobachten (Plus 803 Beschäftigte von März 2018 bis März 2019).

"Die Arbeitslosenzahlen sind im September wie erwartet rückläufig: Zum einen stellen die Unternehmen nach der Urlaubs- und Ferienzeit wieder vermehrt neue Mitarbeiter ein, zum anderen beginnen viele junge Menschen, die im Sommer noch arbeitslos gemeldet waren, eine Berufsausbildung oder besuchen weiterführende Schulen. Unser Arbeitsmarkt ist stabil und auch weiterhin aufnahmefähig", so Katja Kürmaier, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Freising.