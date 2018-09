19. September 2018, 21:54 Uhr Im Konzeptladen Pop-Up-Store in Dachau

Am Freitag und Samstag, 21. und 22. September, wird "Paul und Paula" in der Jocherstraße 8 in Dachau vorübergehend zum Fashion Store, dann ziehen "Moms United" in den Konzeptladen in der Altstadt ein. Eine Buchvorstellung und Lesung findet am Freitag, 28. September statt. Gelesen wird aus dem Buch "Gestern hab ich den Zufall getroffen". Nähere Informationen zum Projekt im Internet unter paulundpaula.co oder Telefon 08131/90 85 822.