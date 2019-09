Im Rahmen der 13. Langen Nacht der offenen Türen in Dachau, die am Freitag stattfindet, sind im Jugendzentrum (JUZ) Ost auch die Werke junger Nachwuchskünstler zu sehen. Damit beteiligt sich das JUZ bereits zum zweiten Mal an der Kunstausstellung. Zu sehen gibt es Leinwandgemälde von Miriam Lehmann, Feinliner Zeichnungen von Zaki Rahimi und verschiedene Kunstobjekte von Sophia Hubert. Die jungen, talentierten Künstler freuen sich darauf, ihre Werke in diesem Rahmen präsentieren zu können.

Das JUZ Ost, das etwas versteckt im Park an der Ludwig-Ernst-Straße 2 liegt, ist an diesem Freitag von 19 bis 24 Uhr für interessierte Besucher geöffnet. Je nach Wetter gibt es für die Gäste dort auch eine kostengünstige Stärkung vom Grill.