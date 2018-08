9. August 2018, 21:52 Uhr Im Jexhof Wallfahrtsgottesdienst

Ein Wallfahrtsgottesdienst findet an Mariä Himmelfahrt, Mittwoch, 15. August, um 10.30 Uhr im Bauernhofmuseum Jexhof bei Schöngeising statt. Nach altem Brauch werden dabei Kräuterbuschen geweiht. Seit vielen Jahren führt die Wallfahrt der Pfarrei St. Sebastian aus Gilching den Kreuzweg durchs Wildmoos entlang zum Feldkreuz beim Jexhof. Nach dem Gottesdienst, gegen 11 Uhr treffen sich können Besucher und Wallfahrer zu einer herzhaften Brotzeit zusammen kommen. Das Museum hat an diesem Tag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 19. August, können Schulkinder im Alter von 14 bis 16 Uhr zwei kreative Stunden beim Filzen erleben. Die Teilnahmegebühr beträgt sechs Euro. Ab 15 Uhr gibt es eine offene Führung.