Ein Fund der besonderen Art wurde der Öffentlichkeit im Oktober bekannt. Auf einem Acker bei Hebertshausen fand Thomas Quaring bereits ein Jahr zuvor Teile eines 3200 Jahre alten Wagens aus der Bronzezeit. In einer Ausstellung des Hutter-Museums in Großberghofen konnten die Stücke besichtigt werden, mittlerweile befinden sie sich in der Archäologischen Staatssammlung München. Mit einem Metalldetektor hatte der 35-jährige Röhrmooser die Objekte - unter ihnen Zierbeschläge, Nieten, Schmuckstücke sowie Teile einer Schwertklinge und eines Pferdegeschirrs - in 20 Zentimeter Bodentiefe aufgespürt. Ein Experte des Landesamts für Denkmalpflege stellte fest, dass es sich dabei um die Reste eines vierrädrigen Prunkwagens aus der Zeit um 1200 vor Christus handelt. Solche Wägen dienten in der Bronzezeit häufig als Grabbeigaben einflussreicher Herrscher und sind sehr selten. So ein Komplex werde in Bayern nur etwa alle zehn bis fünfzehn Jahre gefunden, sagt Andreas Büttner, Referatsleiter für Ober- und Unterfranken des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege über den außergewöhnlichen Fund.

Die zwischenzeitlich vom Landesamt durchgeführten geomagnetischen Bodenuntersuchungen blieben indes hinter den Erwartungen zurück. Es konnten keine weiteren Objekte ausfindig gemacht werden. Insbesondere weil die Fundstücke Quarings nur vom Oberteil des Wagens stammten, hoffte man, auch den Rest zu finden. Büttner, der zudem Beauftragter des Bereichs "Illegale Archäologie" ist, gibt zu bedenken, dass Sondengänger dazu verpflichtet sind, derartige Funde unverzüglich beim Landesamt für Denkmalpflege zu melden und diese keinesfalls selbst ausgraben dürfen.

Verstöße können je nach Fall eine Geldstrafe in Höhe von bis zu 250 000 Euro nach sich ziehen. Denn die fachgerechte Bergung der Stücke ist entscheidend, um sie aus ihrem Kontext heraus einordnen und so wissenschaftliche Rückschlüsse ziehen zu können. Dafür ist unter anderem der genaue Fundort sowie die Lage der Stücke zueinander relevant. Holt der Finder die Stücke selbst aus dem Boden, ist dieser Kontext verloren und der wissenschaftlichen Einordnung entzogen. Deshalb ist es wichtig, dass Sondengänger sich ihrer Verantwortung bewusst sind: "Spätestens wenn an einer Stelle zwei bis drei Objekten gefunden werden, muss der Finder uns verständigen, sonst handelt es sich um eine Raubgrabung", sagt Büttner.