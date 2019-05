6. Mai 2019, 21:57 Uhr Im Gebüsch verirrt Polizei rettet einen Biber

Ein Biber hat sich im Stadtgebiet von Dachau verlaufen. Am Samstag rief eine 44-jährige Dachauerin die Polizei zur Hilfe. Sie wollte in der Prälat-Pfanzelt-Straße in einem Gebüsch einen Biber gesehen haben. Und tatsächlich hatte die Frau ein scharfes Auge: Zwischen den Sträuchern versteckte sich wirklich ein Biber, ein scheues Tier, das sich offenbar verirrt hatte. Polizeibeamte und eine Biber-Beauftragte des Landratsamtes Dachau fingen unter Mithilfe der Passantin das sehr scheue Tier ein, das offensichtlich geschwächt war. Die Retter warfen ein Netz über den Biber und legten ihn in eine Hundetransportbox. Dann brachten die Polizisten das Tier zur Amper, wo es "unter fachkundlicher Aufsicht", wie die Polizeiinspektion mitteilt, wieder in seine gewohnte Umgebung entlassen wurde. Der Biber war, so schien es jedenfalls, heilfroh.