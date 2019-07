14. Juli 2019, 21:47 Uhr Im Fernsehen Sieverding Ausstellung

Die Kultursendung Capriccio des Bayerischen Fernsehens berichtet am Dienstag, 16. Juli, um 22 Uhr über die Ausstellung von Katharina Sieverding in Dachau mit dem Titel "Am Falschen Ort II". Der BR-Redakteur Armin Kratzert hat mit einem Filmteam die Werke im Dachauer Schloss besucht und ist am Folgetag nach Düsseldorf gereist, um die Künstlerin in ihrem Atelier zu interviewen. Es ist der dritte Beitrag im Fernsehen über die Ausstellung. Auch Arte hat bereits über sie berichtet.

Wer sie noch nicht besucht hat, kann dies auch am Mittwoch, 17. Juli im Rahmen von "Art & Dine" machen. Es sind noch Plätze frei - allerdings nur wenige. Nach einer exklusiven Führung findet anschließend ein Drei-Gänge-Menü im Schlossrestaurant statt. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Die Führung dauert etwa 45 Minuten. Inklusive Menü kostet dieTeilnahme 65 Euro. Wer dabei sein will, kann sich telefonisch unter 08131/77-417 anmelden. Wer nicht zum Zuge kommt, hat am Mittwoch, 31. Juli, noch einmal die Möglichkeit zu "Art & Dine". Auch da sind noch Plätze frei. Anmeldungen hierfür per Internet unter: www.vr-dachau.de/sieverding.