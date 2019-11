Er ist das Gedächtnis der Stadt Dachau: Stadtarchivar Andreas Bräunling ist zu Gast beim "Erzählcafè 50+", und das verspricht eine spannende Veranstaltung. Sie findet am Samstag, 23. November, um 14 Uhr (Zeit zum Kaffeetrinken von 13.30 Uhr an) im Caritas-Zentrum Dachau, Landsberger Straße 11, statt. Bräunling präsentiert anhand von Akten, Amtsbüchern und Urkunden einen Einblick in die umfangreichen Bestände des Stadtarchivs. Bis ins 17. Jahrhundert zurück ist die Markt- und Stadtgeschichte von Dachau dokumentiert. Bräunling pflegt und betreut eine Unmenge an Folianten, Bücher, Dokumenten und Fotografien. Zudem erläutert er den Besuchern der Veranstaltung die Möglichkeiten zur Familienforschung, die es im Stadtarchiv gibt.