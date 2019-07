2. Juli 2019, 22:06 Uhr Im engeren Führungsteam Katrin Staffler neu im CSU-Bezirksvorsitz

Die CSU-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Dachau-Fürstenfeldbruck ist nun auch im engeren CSU-Bezirksvorstand Oberbayern vertreten. Katrin Staffler wurde in Ingolstadt von den knapp 300 Delegierten "mit einem starken Ergebnis" in das engere Führungsteam gewählt, wie die 37-Jährige selbst mitteilt. "Diese Wahl ist ein großer Erfolg für den Wahlkreis, weil wir damit direkt mitgestalten können", sagt Staffler. Landtagspräsidentin Ilse Aigner wurde mit großer Mehrheit im Amt der Bezirksvorsitzenden bestätigt. Neben den Neuwahlen verabschiedete der Bezirksparteitag einstimmig einen von Ex-Umweltminister Marcel Huber vorgelegten Leitantrag. Katrin Staffler erklärt dazu, die CSU habe mit diesem Antrag "einen Eckpfeiler" für die zukünftige Ausrichtung gesetzt. "Die Nachhaltigkeitsagenda 2030 für Oberbayern räumt mit Mythen auf und zeigt, dass Umweltbewusstsein und nachhaltiges Handeln zum Markenkern der CSU gehören", so Staffler.