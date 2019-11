15 Jahre lang war John Barden Leadsänger bei Greensleeves, zudem spielte er Banjo, Mandoline, Bouzouki, und diverse Saiteninstrumente. Greensleeves waren in Deutschland sehr erfolgreich, machten Tourneen in ganz Europa und U.S.A. und brachten mehrere Schallplatten heraus. Im Frühjahr 1988 verließ John Barden die Band, um eine Solokarriere zu machen. Am Sonntag, 24. November tritt er bei der Irish Night im Ludwig-Thoma-Haus in Dachau mit Family und Keith Smith auf. Aber nicht allein: John-Patrick Barden ist mit dabei. Er ist eine kräftige Unterstützung durch sein fantastisches Gitarren- und Tenor Banjo-Spiel, aber auch mit seinem Gesang . Anne-Laure Latour hat keltische Familienwurzeln in der Bretagne und lebt derzeit in Paris, Frankreich. Sie ist eine viel gefragte Interpretin schottischer Musik sowie in verschiedenen Ensembles mit Gesang, Ukulele und Handglocke mit der Gruppe Pyrgos aktiv. Am Sonntag gehört sie zur John Barden Family. Keith Smith ebenfalls. Er stammt aus Ardnamurchan an der Westküste Schottlands. Seine Musikkarriere begann vor über 25 Jahren. Inzwischen ist Keith einer der führenden Exponenten Keltischer Musik. Er ist bekannt für seine vielen Aufnahmen Schottischer Tanzmusik. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ist um 18 Uhr. Der Eintritt kostet 18 Euro. Karten gibt's bei München Ticket.