Schüler der Oberstufe des Ignaz-Taschner-Gymnasiums haben in Zusammenarbeit mit der KZ-Gedenkstätte und dem NS-Dokumentationszentrum in München eine Ausstellung erarbeitet, die am Montag, 11. November, in der Aula eröffnet wird. Thema sind die "Gesichter der Novemberprogrome 1938". Zwar scheinen die Ereignisse von damals weit in der Vergangenheit zu liegen, doch die aktuellen Ereignisse in Deutschland zeigen, wie wichtig die Erinnerungsarbeit ist. Die Präsentation beginntum 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Wer am Montag keine Zeit hat, sich die Gesichter anzuschauen, kann sie noch bis zum 22. November an Wochentagen von 8 bis 16 Uhr besichtigen.