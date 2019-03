12. März 2019, 21:50 Uhr Im Chorherrenmuseum Hansi Leber spielt den braven Schwejk

Der Heimatverein Indersdorf freut sich auf einen besonderen Abend: Der Verein lädt am Montag, 18. März, um 19.30 Uhr in das Augustiner Chorherren Museum in der Gemeinde am Marienplatz 1-3 zu einer Aufführung von "Er ist wieder da - Soldat Schwejk" ein. Hansi Leber glänzt in seiner Paraderolle als braver Soldat Schwejk, des Protagonisten des antimilitaristischen und satirischen Schelmenromans von Jaroslav Hašek (1883-1923). Schwejk gilt als typischer tschechischer Charakter, der sich mit List und Witz durchs Leben schlägt und sich als Soldat im Ersten Weltkrieg vor der Front zu drücken versucht.