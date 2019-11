Pablo Krantz ist ein argentinischer Musiker und Schriftsteller. Er hat sieben Alben veröffentlicht und ebenso viele Bücher in Argentinien, Frankreich und Spanien. 2003 erhielt er eine Auszeichnung bei der Juan Rulfo International Short Stories Contest Award und auch zwei Mal den spanischen "Pop Eye" -Preis. Am Freitag, 22. November, spielt er von 20 Uhr an im Café Gramsci in Dachau (Burgfriedenstraße 3). Pablo Krantz musikalische Einflüsse sind Französischer Chanson, Rock, Country, Folk, Kammer Pop, Rockabilly und sogar Tango, Balkanmusik und die Klezmer-Musik seiner osteuropäischen Vorfahren. Seine Konzerte verbinden Momente hoher Energie und Raserei mit intimer und flüsternder Stimmung, in ständiger Interaktion mit dem Publikum. Seine Texte kombinieren Ironie und Melancholie, Humor und Zärtlichkeit, Alltagsgeschichten mit tiefere Poesie und Emotionen. Karten gibts im Café Gramsci oder online unter www.TollhausDachau.de.