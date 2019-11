Vom 8. bis 24. November stellen die Künstler Irma und Johannes Wirthmüller ihre Werke unter dem Titel "bei mir" gemeinsam in der Galerie im Bürgertreff-Ost aus. Die Maltechnik der Dachauer Sozialpädagogin Irma Wirthmüller ist das experimentelle Arbeiten mit Acryl, der Autodidakt Johannes Wirthmüller gestaltet ganze Fabrikwände mit seinen Graffitis, wie bei der Dachauer Papierfabrik in diesem Sommer. Die Vernissage der Veranstaltung ist am Freitag, 8. November. Beginn ist um 19.30 Uhr. Bis einschließlich Sonntag, 24. November ist sind die Werke der beiden Künstler zu sehen. Neben der Ausstellung findet im Bürgertreff-Ost am Samstag, 9. November um 17 Uhr auch das All-Nationenfest mit Schwerpunkt Afrika statt. Dieses Mal dreht sich alles um West- und Zentralafrika. Geboten werden Livemusik und Tanz, in lockerer Atmosphäre und mit vielen Hintergrund Informationen zu diesen Regionen. Die Gestaltung des Abends und die kulinarische Verpflegung liegt City of Lights Mission aus Nigeria, Ghana, Kamerun, Kenia, Sierra Leone und Uganda.

Am Samstag, 16. November von 11.30 bis 17 Uhr findet zudem der diesjährige Hobby- und Kreativmarkt im Adolf-Hölzel-Saal statt.