8. Mai 2019, 22:23 Uhr Im Bezirksmuseum Bastkörbe für kleine Schätze

"Wie ich 5 Eier verpacke" - so lautet der Titel eines japanischen Buches aus den 1980er-Jahren, das vom Einpacken und Aufbewahren von Dingen handelt. "Was hat das japanische Verpackungsdesign mit uns zu tun? Welche Parallelen gibt es in unserem Alltag? " Antworten auf diese Fragen gibt es in der nächsten Veranstaltung aus der Reihe "Reif fürs Museum", die am 11. Mai, 14 bis 17 Uhr, im Bezirksmuseum, Augsburger Straße 3, stattfindet. Teilnehmer gehen auf die Suche nach Gegenständen und ihren Aufbewahrungs- oder Transportbehältnissen. Nach einer kleinen Stärkung werden aus Bast und Binsen kleine Körbchen hergestellt, - für eigene Schätze, die fünf Eier oder die Brombeerernte. Anmeldung unter 08131/5675-13 oder verwaltung@dachauer-galerien-museen.de erforderlich.