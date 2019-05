5. Mai 2019, 21:52 Uhr Im Adolf-Hölzel-Haus Vorträge zur Lebensqualität in Dachau

Die Stadt Dachau wächst stetig. Die aktuelle Siedlungs- und Verkehrsentwicklung sowie deren Auswirkungen und Konsequenzen auf die Lebensqualität in Dachau - speziell im Stadtteil Ost - sind Themen eines Informationsabends, den der Verein "Wir - für Heimat, Werte und Zukunft" um den parteilosen Dachauer Stadtrat Wolfgang Moll am Donnerstag, 9. Mai, von 19 Uhr an im Adolf-Hölzel-Haus am Ernst Reuter Platz in Dachau veranstaltet. Zur aktuellen und prognostizierten Verkehrssituation spricht Markus Witte, Beisitzer des Vereins, über neue Industriegebiete in der Stadt referiert Gerhard Schlabschi von der Bürgerinitiative "anwohnerfreundliche Entwicklung Dachau-Ost" und ebenfalls Beisitzer der Gruppierung. Nach den Vorträgen der Auftaktveranstaltung zur Veranstaltungsreihe "Lebensqualität in Dachau" haben Besucher dem Wir-Vorsitzenden Wolfgang Moll zufolge reichlich Gelegenheit, die Themen mit den Referenten zu diskutieren.