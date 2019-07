12. Juli 2019, 21:26 Uhr Ignaz-Taschner-Gymnasium Satire über Casting-Shows

Am Ignaz-Taschner-Gymnasium gibt es auch in diesem Jahr wieder ein Musical. Es heißt "Deine Stimme - dein Style - be yourself" und wirft einen satirischen Blick auf gängige Casting-Show-Formate im Fernsehen. Die Schüler haben das Stück selbst geschrieben und auch die Musik dazu komponiert. Vorführungen gibt es am Dienstag, 16. Juli, Donnerstag, 18. Juli, sowie Dienstag und Mittwoch, 23. und 24. Juli, jeweils um 19 Uhr in der Aula. Karten gibt es kostenlos in der Bibliothek des Ignaz-Taschner-Gymnasiums.