5. Februar 2019, 22:15 Uhr Ignaz-Taschner-Gymnasium Erfolgsmodell Einführungsklasse

Das Ignaz-Taschner-Gymnasium (ITG) bietet an diesem Mittwoch einen Informationsabend zur sogenannten Einführungsklasse an. Die gibt es in Dachau mit großem Erfolg seit diesem Schuljahr am ITG. Diese Klasse ist vorgesehen für Schülerinnen und Schüler, die nach dem Besuch der zehnten Klasse einer Mittel-/ Wirtschafts- oder Realschule und auch Montessori-Schule einen mittleren Bildungsabschluss erworben haben und ans Gymnasium wechseln wollen, um dort Abitur zu machen. In dieser Einführungsklasse sollen fachliche Defizite aufgeholt beziehungsweise eine zweite Fremdsprache nachgeholt werden, um nach Bestehen dieser zehnten Klasse als "ganz normaler Schüler" in die Oberstufe des Gymnasiums einzutreten. "Voraussetzung dafür ist, dass die bisher besuchte Schule in einem pädagogischen Gutachten die uneingeschränkte Eignung für den Bildungsweg des Gymnasiums bestätigt und die Kandidaten zum 30. September des Schuljahrs der Einführungsklasse - also bis zum 30. September 2019 - noch nicht 18 Jahre alt sind - das ist alles", heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Die Voranmeldung erfolgt nach Aushändigung des Zwischenzeugnisses bis spätestens 22. Februar am Ignaz-Taschner-Gymnasium. Die verbindliche Anmeldung am Gymnasium erfolgt dann sofort nach Aushändigung des Jahreszeugnisses der besuchten Schule. Mindestens 15 Schülerinnen und Schüler müssen es sein, damit man eine eigene Klasse einrichten darf, sind es weniger - aber mindestens acht - werden diese in den bestehenden zehnten Klassen des Gymnasiums mitgeführt, erhalten aber über Förderstunden einen besonderen Unterricht.

Weitere Informationen für alle Interessierten gibt es am Informationsabend über die Einführungsklasse am Mittwoch, 6. Februar, um 19 Uhr, am Ignaz-Taschner-Gymnasium Dachau.