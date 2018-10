21. Oktober 2018, 21:51 Uhr IG Bau fordert mehr Kontrollen Mangelnder Arbeitsschutz

Behörden kontrollieren im Landkreis Dachau nur selten, ob Arbeitsschutzvorschriften eingehalten werden, kritisiert die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU). In Bayern standen 372 000 Betrieben zuletzt lediglich 360 Arbeitsinspekteure bei der Gewerbeaufsicht gegenüber. "Firmen müssen praktisch nur alle paar Jahre mit einer Kontrolle rechnen - wenn überhaupt. Allein im Kreis Dachau haben wir fast 4 000 Betriebe", sagt der IG BAU-Bezirksvorsitzende Michael Müller. Angesichts dieser Zahlen überrasche es kaum, wenn es mancher mit der Arbeitssicherheit nicht so genau nehme, so der Gewerkschafter. Doch gerade auf dem Bau könne das fatale Folgen haben. Nach Angaben der Gesetzlichen Unfallversicherung kam es auf bayerischen Baustellen im vergangenen Jahr zu rund 22 500 Arbeitsunfällen - 15 von ihnen endeten tödlich.

Mit dem aktuellen Bauboom könnte das Unfallrisiko steigen, warnt die IG BAU Oberbayern. "Volle Auftragsbücher und das Arbeiten unter Zeitdruck führen allzu oft dazu, dass auf Schutzmaßnahmen verzichtet wird", so Müller. Immer wieder beobachte er, wie Bauarbeiter ungesichert auf Gerüsten balancierten. Der fehlende Sicherheitsabstand zu Baggern und Kränen erhöhe die Unfallgefahr ebenfalls drastisch. "Dabei ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, für den Schutz seiner Beschäftigten zu sorgen. Tut er das nicht, macht er sich strafbar", betont Müller. Die IG BAU fordert, das Personal der Aufsichtsbehörden massiv aufzustocken. Nur so könne man wieder auf ein vernünftiges Kontrolllevel kommen. "Schließlich müssen die Beschäftigten in den Betrieben und auf den Baustellen im Landkreis Dachau das Gefühl haben, dass der Arbeitsschutz auch wirklich unter die Lupe genommen wird", sagt Müller.

Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau) hat in den vergangenen Jahren deutlich mehr Stellen für den Arbeitsschutz geschaffen. Dort können sich die Beschäftigten selbst melden, wenn es brenzlig wird - unter der Notruf-Hotline 0800 / 80 20 100. Die Anrufer bleiben hierbei anonym.