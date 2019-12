Kurz vor ihrem 50. Geburtstag entdeckte Monika Schmid-Geier eine Annonce in der Tageszeitung. Der Elisabeth-Hospizverein Dachau suchte nach ehrenamtlichen Helfern. Das Thema interessierte sie, Schmid-Geier ließ sich zur Hospizbegleiterin ausbilden. Heute, zwölf Jahre später, wurde der Dachauerin vom Freistaat Bayern der "Weiße Engel" verliehen. Mit der Auszeichnung werden Personen für ihr beispielgebendes ehrenamtliches Engagement in den Bereichen Gesundheit und Pflege gewürdigt. Über ihre Arbeit sagt die 62-Jährige: "Hospiz verändert, aber es macht nicht traurig, sondern das Leben reicher."

SZ: Was genau machen Sie als Hospizbegleiterin?

Schmid-Geier: Ich verbringe Zeit mit schwer kranken oder sterbenden Menschen. Hospiz bedeutet Herberge. Damit ist zum einen gemeint, dass wir den Menschen einen seelischen Rückzugsort bieten wollen, indem wir ihnen beistehen, zuhören, für sie da sind. Zum anderen bedeutet es aber auch, dass sie sich physisch in geschütztem Raum bewegen können sollen. Deshalb besuchen wir die Menschen da, wo sie leben. Ob das nun im Altenheim ist oder zu Hause. Wichtig ist dabei auch folgender Grundsatz: Hospizbegleiter sind nicht für das Sterben da, sondern für das Leben. Bei unserer Arbeit geht es um die seelische Pflege und um die Erfüllung letzter Wünsche.

Was wünschen sich Menschen, die wissen, dass sie bald sterben?

Einer Dame war es zum Beispiel sehr wichtig, mit einem schönen Kleid im Sarg zu liegen. Also sind wir zusammen zum OEZ gefahren und haben ein Kleid gekauft. Sie war dabei sehr fröhlich und wir hatten beide unheimlich viel Spaß an diesem Tag. Ein Anderer wollte vor seinem Tod noch einmal ein Bier trinken. Ich habe ihm die gewünschte Sorte besorgt und zu zweit veranstalteten wir einen letzten Frühschoppen im Altenheim. Es sind bescheidene letzte Wünsche, die die Sterbenden äußern und trotzdem ist es ganz wichtig, dass sie das noch erledigen können.

Und wie hat man sich die seelische Pflege vorzustellen?

Ungefähr vier Stunden pro Woche verbringen wir durchschnittlich mit dem Menschen, den wir gerade begleiten. Manchmal sitzt man nur eine halbe Stunde am Bett, dafür bleibt man in der finalen Phase unter Umständen mehrere Stunden da. Nicht wir, sondern die Sterbenden geben die Richtung vor. Es ist wichtig ein Gespür dafür zu entwickeln, was das Gegenüber im jeweiligen Moment will und braucht. Einem Mann, den ich drei Monate begleitet habe, war wichtig, dass jemand mit ihm zusammen Biathlon schaut. Wir haben kaum geredet, ich saß einfach neben ihm und er war sehr dankbar dafür. Am Anfang dachte ich immer, es gehe um Ansprache. Aber nicht jeder braucht das, sondern vielleicht etwas ganz anderes.

Viele der Menschen, die Sie begleiten, haben Angehörige. Warum ist es trotzdem wichtig, dass Sie da sind?

Sie können sich mir gegenüber oft besser öffnen. Das liegt daran, dass wir keine langjährige emotionale Verbindung haben. Und keine familiären Verflechtungen. Denn es kommt auch vor, dass man mit mir über Familiengeheimnisse spricht, von denen die Angehörigen gar nichts wissen sollen. Das brennt den Menschen oft seit Jahren auf der Seele, aber mit mir reden sie zum ersten Mal darüber. Und natürlich ist man auch den Angehörigen eine Stütze. Die Familie ist mit der Situation oft überlastet. Zeitlich und emotional. Dann hilft es, wenn ich mich mal ein paar Stunden kümmere oder auch ihnen einfach mal zuhöre.

Sie begleiten Menschen in ihrer letzten Lebensphase, erleben Abschied, Tod und Trauer. Warum haben Sie sich ausgerechnet in diesem Bereich ein Ehrenamt gesucht?

Die Frage, wie die Gesellschaft mit dem Thema Sterben umgeht, hat mich schon als junge Frau interessiert. Als ich 25 Jahre alt war, fiel mir ein Buch von Elisabeth Kübler-Ross in die Hände. Sie befasste sich zeitlebens mit Sterbenden und wurde für mich zum Vorbild. Daraufhin fasste ich den Entschluss: Wenn es so etwas mal in Deutschland gibt, mache ich das auch.

Die deutsche Hospizbewegung etablierte sich zunehmend ab den frühen Neunzigern, 1998 gründete Rosemarie Wechsler den Hospizverein in Dachau. Trotzdem haben Sie den Entschluss Ihres 25-jährgen Ichs erst 2007 in die Tat umgesetzt. Warum nicht früher?

Es gibt einen Unterschied zwischen Interesse und Tun. Ich hätte so ein Ehrenamt in jungen Jahren nicht machen können. Die Arbeit erfordert eine gewisse Gelassenheit, Reife und natürlich Zeit. All das fehlt einem in der Regel als junger Mensch - insbesondere, wenn man kleine Kinder hat, sich um die Familie kümmert und arbeiten geht. Als ich mit knapp 50 auf das Inserat des Hospizvereins stieß, war das genau der richtige Zeitpunkt.

Wie hat sich Hospizarbeit in den letzten zwölf Jahren verändert?

Zum Glück ist unsere Arbeit bekannter geworden, sodass unsere Hilfe jetzt nach und nach immer mehr angenommen wird. Das war anders als ich angefangen habe. Selbst viele Pflegekräfte wussten lange nicht, was Hospizbegleitung ist. Wir haben aber immer noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten.

Woran liegt das?

Der Tod ist immer noch ein Tabuthema. Deshalb sprechen wir in unserer Gesellschaft auch wenig über Hospizbegleitung.

Haben sich die Menschen, die Sie begleiten, mit ihrem Tod auseinandergesetzt?

Das ist ganz unterschiedlich. Jeder begegnet dem Thema anders. Aber natürlich spreche ich mit den Menschen, die ich begleite, auch über den Tod. Sie können ihr Leid und ihre Last frei aussprechen. Im Grunde sind die meisten damit einverstanden, dass sie sterben. Denjenigen, die Angst davor haben, hilft, dass ich da bin und zuhöre. Natürlich muss am Ende jeder alleine gehen, aber ich kann mittragen und helfen, dass sie das besser aushalten.

Wenn die von Ihnen Begleiteten dann sterben, was macht das emotional mit Ihnen?

Ich entwickle zu jedem Menschen, den ich begleite, ein starkes Gefühl. Oft auch großes Mitgefühl. Natürlich vergießt man Tränen. Aber man muss aufpassen, dass man nicht mitleidet. Sonst kann man die Arbeit nicht machen. Wichtig ist genug Abstand zwischen den einzelnen Begleitungen zu lassen. Eine Art regenerative Phase, in der man das Alte hinter sich lassen und das Neue willkommen heißen kann. Meine längste Begleitung dauerte eineinhalb Jahre, da habe ich etwas länger gebraucht. Aber ich kann mit ganzer Überzeugung sagen, dass mir die Arbeit Erfüllung bringt - trotz aller Schwere. Und es ist immer wieder faszinierend, was man von den Menschen lernen kann.

Was können Sterbende uns lehren?

Das Leben. In dem man nichts auf- oder festhalten kann, weil alles der Veränderung unterworfen ist. Den Augenblick mehr zu genießen. Den Blick auf das Wesentliche zu richten. Viele Menschen ziehen am Ende das Fazit: Schade, dass ich so viel gearbeitet habe. Sie bedauern, dass sie ihre wertvolle Zeit in gewisser Weise manchmal verschwendet haben. Insofern sollten wir den Tod in unser Leben lassen, das macht es reicher.

Inwiefern hat der Umgang mit dem Tod ihr Leben reicher gemacht?

Ich habe das Loslassen gelernt. Ich nutze meine Zeit anders. Jetzt kann ich Augenblicke genießen, die Jahreszeiten wahrnehmen, Kleinigkeiten wertschätzen. Ich führe meine Freundschaften anders. Ich beende Dinge, wenn es an der Zeit ist. Ich habe gelernt, mich ohne Groll dem Fluss des Lebens zu übergeben und das Leben als etwas ganz Wertvolles wahrzunehmen. Früher habe ich das alles nicht gesehen.

Welches Verhältnis haben Sie zu Ihrem eigenen Sterben?

Natürlich weiß ich nicht, wie es mir geht, wenn der Tod vorbeischaut. Ich weiß aber, dass er in unserer Gesellschaft immer als Feind angesehen wird und ich fände es schön, wenn sich daran etwas ändert. Das war auch einer der Beweggründe für mein Ehrenamt. Wir alle können jederzeit sterben, deshalb sollten wir uns mit dem eigenen Tod befassen. Natürlich lässt das unangenehme Gefühle hochkommen, aber es ist eine Chance, zu Lebzeiten Weichenstellung zu betreiben. Was möchte ich ändern, was nicht.

Sprechen Sie mit Ihrer Familie über Ihre Arbeit?

Eher nicht. Meine zwei erwachsenen Kinder und mein Mann wissen natürlich, welch wichtige Rolle das Ehrenamt in meinem Leben spielt. Aber ich merke, dass sie das Thema belastet und das akzeptiere ich. Auch meine 98-jährige Mutter will nichts davon hören. Sie hat Angst vor dem Sterben, Angst vor dem Kontrollverlust. Trotzdem spreche ich bei Bedarf über meine Erlebnisse, allerdings mit einer vom Verein bereitgestellten Supervisorin.

Für Ihren unermüdlichen Willen "Gutes zu tun", wie es in der Laudatio zur Verleihung des "Weißen Engels" heißt, wurden Sie nun geehrt. Was bedeutet Ihnen die Auszeichnung?

Sehr viel. Durch sie wird der Grundgedanke der Hospizarbeit in die Öffentlichkeit getragen und das ist wichtig. Es ist schön, dass die Staatsregierung Wert darauf legt, dass unsere Arbeit gewürdigt und gefördert wird. Ich verstehe die Auszeichnung als stellvertretende Anerkennung und Wertschätzung aller Hospizbegleiter.