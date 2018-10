1. Oktober 2018, 21:54 Uhr Hospiz-Seminar Leben bis zuletzt

Für das nächste Grundseminar zur Hospiz-Idee, das der Elisabeth-Hospizverein Dachau regelmäßig anbietet, sind noch Plätze frei. In der Schulung geht es um die individuelle Akzeptanz, dass der Tod zum Leben gehört und dass zu einem bewussten Leben auch die Auseinandersetzung mit Sterben, Tod und Trauer gehört. Diesem Anliegen dienen die Grundseminare. Dabei steht das Leitwort der Hospizbewegung im Vordergrund: "Leben bis zuletzt". Wer sich aus persönlichem Interesse, aufgrund familiärer Situation oder beruflicher, beziehungsweise ehrenamtlicher Tätigkeit mit den Fragen um Sterben, Tod und Trauer auseinandersetzen will, kann teilnehmen. Das Seminar findet an sieben Abenden, beginnend am 10. Oktober, bis zum 28. November, jeweils von 19 bis 21.30 Uhr, in der Cafeteria des Caritas Zentrums in Dachau, Landsberger Straße 11, statt. Für das gesamte Seminar sind 50 Euro zu bezahlen, Mitglieder zahlen 40 Euro.

Ansprechpartnerinnen sind Martina Gröschner und Lucia Schmid. Sie sind erreichbar unter Telefon 08131/298-10 06 oder 0151/16.74 37 13, per Fax unter 08131/298-10 0, oder per E-mail an elisabethhospiz@caritasmuenchen.de oder www.hospizvereindachau.de.