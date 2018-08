21. August 2018, 21:51 Uhr Horst-Günter Rau geht in Ruhestand Ärztlicher Direktor verlässt Amperkliniken

Der Ärztliche Direktor der Helios Amperkliniken Dachau und Markt Indersdorf, Horst-Günter Rau, geht in Ruhestand. Seit 2002 ist er in Dachau gewesen, hat hier Viszeral- und Thoraxchirurgie als Chefarzt der Abteilung ausgebaut und weiterentwickelt. Sein großer Verdienst ist vor allem das onkologische Zentrum der Klinik, das er vor zehn Jahren gründete und immer weiter vergrößerte. Die Deutsche Krebsgesellschaft hat es bereits mehrfach zertifiziert und für seine Qualität ausgezeichnet. Nachfolger in der Viszeral- und Thoraxchirurgie wird von September an Axel Kleespies. Die Position des Ärztlichen Direktors wird Professor Hjalmar Hagedorn ausüben, solange der Aufsichtsrat noch nicht sein Placet für einen Nachfolger gegeben hat. Der 51-Jährige ist seit 2006 Chefarzt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. Rau selbst wird bis Ende des Jahres noch im MVZ arbeiten.