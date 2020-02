Gleich zu Beginn des Jahres bot das Musiktheaterabonnement der Gemeinde Karlsfeld ein Konzertereignis der besonderen Art. Der charismatische Peter Wölke war mit seiner ABBA-Truppe zu Besuch im ausverkauften Bürgerhaus. Die Show "Dancing Queen" - eine Hommage an die legendäre schwedische Popgruppe - war in Kürze ausverkauft. Das Publikum kam in den Genuss der größten Hits von ABBA und belohnte die Musiker mit tosendem Applaus.

Peter Wölke, musikalischer Leiter, Arrangeur und Moderator der Vorstellung, stimmte die Zuschauer mit Saxofonklängen auf den Abend ein und vermittelte den Besuchern einen Einblick in die große Karriere von ABBA. Kristin Hölck, die bereits bei mehreren großen Musicals mitgewirkt hat, als Agnetha und Susan Albers, Sängerin der Big Band der Bundeswehr und musikalische Botschafterin, als Anni-Fried überzeugten durch ihre kräftigen Stimmen. Hits wie "Voulez-vous", "Chiquitita" oder "Money, Money, Money" luden zum Mitsingen ein. "Knowing me, knowing you", "Super Trouper" oder "Gimme! Gimme! Gimme!" verwandelten das Bürgerhaus in eine Disco. Bunte Lichteffekte und schillernde Kostüme trugen dazu bei.

Doch ohne Zugaben entließ Wölke das Publikum nicht in die Nacht. Mit "Hole In Your Soul" und "Dancing Queen" wurde noch mal kräftig eingeheizt.