25. Januar 2019, 21:40 Uhr Holocaust-Gedenktag "Nacht und Nebel"

Dokumentarfilm mit Musik und Zeitzeugengespräch im Schloss

Seit 1996 ist der 27. Januar in Deutschland ein gesetzlich verankerter Gedenktag, an dem der Opfer des Nationalsozialismus gedacht wird. Aus diesem Anlass zeigt das Jewish Chamber Orchestra Munich in Kooperation mit dem Landkreis Dachau den Dokumentarfilm "Nacht und Nebel", der als einer der ersten Filme über das Konzentrationslager Auschwitz gilt. Als Mahnmal gegen das Vergessen schuf Alain Resnais 1955/56 damit nicht nur die erste, sondern wohl bis heute die eindringlichste Dokumentation über das Geschehen in den Konzentrationslagern. Neben seiner Bedeutung als zeitloses Zeugnis über den unmenschlichen Lagerkosmos stellt der Film ein herausragendes Kunstwerk dar: Einprägsame Bilder verbinden sich mit der Musik des jüdischen Komponisten Hanns Eisler und Texten, die weit mehr sind als purer Kommentar, verfasst von zwei Holocaust-Überlebenden - im Original vom französischen Schriftsteller Jean Cayrol, die deutsche Nachdichtung von Lyriker Paul Celan. Der Film wird musikalisch live begleitet vom Jewish Chamber Orchestra Munich. Am Dirigentenpult steht Daniel Grossmann, die Erzählerrolle übernimmt der Otto-Falckenberg-Schüler Janus Torp.

Vorab wird Dirigent Grossmann in einem Zeitzeugengespräch mit Eva Umlauf der Frage nachgehen, wie es ist, wenn man sich an einige der wohl schlimmsten Jahre des eigenen Lebens gar nicht erinnern kann. Umlauf überlebte das Konzentrationslager Auschwitz im Alter von zwei Jahren. Sie kann sich aufgrund des jungen Alters an die Lagerzeit nicht erinnern, diese ist aber prägend für ihren gesamten Lebensweg: Eva Umlauf studierte in Bratislava Medizin, heiratete 1966 einen polnischen Schoah-Überlebenden und ging 1967 nach München, wo sie bis heute lebt und als Psychotherapeutin arbeitet. Sie beschäftigt sich mit dem Thema, wie Traumata von den Eltern an die Kinder weitergegeben werden und hat ein Buch "Die Nummer auf deinem Unterarm ist blau wie deine Augen" geschrieben. Die Veranstaltung findet am kommenden Donnerstag, 31. Januar, um 19 Uhr im Schloss Dachau statt. Sie ist für Jugendliche ab 14 Jahren empfohlen. Die Tickets können direkt beim Jewish Chamber Orchestra Munich, www.jcom.de, erworben werden.