13. Januar 2019, 21:43 Uhr Holocaust-Gedenktag Deutscher Fußball erinnert an Nazi-Opfer

Der deutsche Fußball erinnert an den Spieltagen um den 27. Januar zum 15. Mal an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Die Initiative "!Nie wieder", die in Dachau gegründet wurde, hat dazu bei ihrer zweiten Frankfurter Versammlung am Sonntag in Frankfurt/Main in der Sportschule des Landessportbunds Hessen aufgerufen. Die Vereine wenden sich damit "gegen jene, die den Fußball mit antisemitischen und rassistischen Parolen und Aktionen vergiften und missbrauchen", hieß es. Dazu gehörten auch Stadiondurchsagen. Die Initiative "!Nie wieder" wurde 2004 in der Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau ins Leben gerufen. Sie vereint nach eigenen Angaben Fangruppen, Fußballvereine und -verbände. An Spieltagen um den Holocaust-Gedenktag am 27. Januar ruft sie stets dazu auf, in den Stadien an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft zu erinnern.