1. März 2019, 22:04 Uhr Hoher Sachschaden Mobilkran außer Kontrolle

Glück im Unglück hatte ein 67-Jähriger, der am Donnerstagfrüh mit einem Mobilkran verunglückt ist. Der Mann aus Magdeburg war mit dem Gefährt von Sigmertshausen in Richtung Rumeltshausen unterwegs. Im Sigmertshauser Holz geriet er laut Polizei mit dem Kran ins Bankett und konnte sein Gefährt nicht mehr kontrollieren. Das Fahrzeug rutschte, kippte und kam erst im Straßengraben zum Liegen. Der Mann blieb unverletzt, es entstand jedoch hoher Sachschaden an Flur und am Mobilkran. Die Bergung dauerte mehrere Stunden. Auch das THW war an der Unfallstelle eingesetzt, da Hydrauliköl ausgelaufen war.