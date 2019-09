Das Hoftheater Bergkirchen rüstet sich für die neue Spielzeit. Während das Büro nach der langen Sommerpause am Montag, 9. September, wieder öffnet, sind die beiden Hausregisseure mit ihren neuen Stücken beschäftigt. Ansgar Wilk probt derzeit intensiv "Die sieben Türme". Am 11. Oktober will er Premiere feiern. Auf dem Schreibtisch von Theaterleiter Herbert Müller türmen sich indes Materialien, Klavierauszüge und das Textbuch zur Operette "Die Fledermaus" von Johann Strauß. Er arbeitet derzeit an einer Fassung für das Hoftheater. Premiere soll am 19. Dezember sein. In den Hauptrollen werden Ansgar Wilk und Janet Bens reüssieren.

Beginnen wird die Saison aber mit einer Schlagerrevue am 19. September. Der Titel ist verheißungsvoll: "In der Milchbar ist was los". Weiter geht es dann mit der Komödie "Mögliche Begegnungen" am Freiag, 20. September. Darin dreht sich alles um das nie zustande gekommene Treffen der beiden Komponisten Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel, gespielt von Ansgar Wilk und Herbert Müller.

Die junge Musicalsänderin Jessica Dauser lädt am Samstag, 21. September zusammen mit Kollegin Julia Soyer zu einen musikalischen Singleabend unter dem Titel "Einsam - zweisam". Und am darauffolgenden Wochenende 27. und 28. September wird der Krimiklassiker "Die Mausefalle" aufgeführt. Karten für diese Aufführungen sind bei Gudrun Wilk zu haben. Bestellungen nimmt sie unter Telefon 08131/326400 oder per Mail mail@hoftheater-bergkirchen.de entgegen.

Seit seiner Gründung im September 2005 ist das Hoftheater Bergkirchen zum festen Bestandteil des kulturellen Lebens im Landkreis Dachau geworden. Und es ist zur Talentschmiede für junge Schauspieler und Sänger geworden. Einige Ensemblemitglieder haben auch Aufgaben an anderen Häusern übernommen und auswärts Erfolge gefeiert. Die Leitung des Hoftheaters ist darauf sehr stolz.

So hat die Sängerin Janet Bens nebenher München Kulturmanagement studiert und ist seit Jahren im Betriebsbüro der Salzburger Festspiele tätig. In diesem Sommer trug sie die Verantwortung für den gesamten Probenplan des weltgrößten Festivaltheaters. Von Ende September an ist sie wieder in Bergkirchen, spielt das Solostück "Madame Strauss" und wird die Hauptrolle der Rosalinde in der Operette "Die Fledermaus" singen.

Der Tenor Robert Gregor Kühn, der als Tempelherr in "Nathan der Weise", als junger Odysseus und in der Milchbarrevue im Hoftheater zu sehen ist, gehört daneben zum Ensemble des Festspielhauses Füssen und singt unter anderem im Musical "Ludwig 2" mit.

Die jungen Musicalsängerinnen Jessica Dauser und Helena Schneider sind von Dezember an mit zwei Musicalproduktionen des a.gon-Tourneetheaters München in ganz Deutschland und Österreich unterwegs. Helena Schneider singt und spielt die Titelrolle der "Schneekönigin" in einem Märchenmusical nach Hans Christian Andersen. Im selben Stück tritt auch Jessica Dauser auf. Außerdem ist Dauser in das Musical "Lazarus" involviert. Dieses lebt von der Musik des Popstars David Bowie.

Aber auch im Hoftheater Bergkirchen gibt es Gäste. So wird die vor Jahren zum Ensemble gehörende Schauspielerin Julia Rieblinger in der neuen Inszenierung der "Fledermaus" mitmachen. Ebenso mit dabei ist der holländische Bariton Frits Kamp, ein Gast aus München. Die musikalische Leitung des Werkes liegt übrigens in den Händen von Petra Morper. Zwar gehört die "Fledermaus" zu den Stücken, die man sich nicht auf den ersten Blick auf der kleinen Hoftheaterbühne vorstellen kann, aber Herbert Müller ist zuversichtlich. Der Theaterleiter erinnert daran, dass man vor Jahren bei dem Musical "My fair Lady" ebenfalls sehr skeptisch war und das wurde zum Publikumsrenner. Er erwartet für die "Fledermaus" nun ein ähnlich großes Publikumsinteresse und empfiehlt eine baldige Kartenbestellung. Die beiden Silvestervorstellungen sind schon ausverkauft. Die Spieltermine sind bereits im Internet unter www.hoftheater-bergkirchen.de und im Spielplanflyer des Hoftheaters zu finden.

"Die sieben Türme", die Ansgar Wilk derzeit vorbereitet, versprechen ein wildes Theaterspektakel zu werden. Es geht um einen mittelalterlichen Bösewicht, der ein Mädchen in einem Turm eingesperrt hat. Als er bei dessen Mutter Lösegeld erpressen will, sitzt dasselbe Mädchen zu sei-nem Erstaunen in der Küche. Und nun beginnt eine wilde Verfolgungsjagd durch sieben Türme, um das Rätsel der Geschichte aufzudecken. In der Inszenierung spielen nur drei Schauspieler mit: Annalena Lipp, die im vergangenen Theatersommer als Puck die Zuschauer begeisterte, und die beiden neuen Ensemblemitglieder Lisa Bales und Julian Brodacz. Sie kommen aus München. Das Bühnenbild hat Ulrike Beckers entworfen. Das Stück ist für Jung und Alt ein Spaß.