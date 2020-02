Im Hoftheater Bergkirchen am Samstag, 8. Februar, um 20 Uhr tritt Janet Bens in "Madame Strauß" von Susanne Felicitas Wolf auf. In dem Solostück ist sie in gleich in drei unterschiedlichen Frauenrollen zu erleben. Jetty, Lili und Adele waren die drei Ehefrauen des Walzer- und Operettenkönigs Johann Strauß. Alle drei erzählen ihre Geschichte mit ihm als Musen, Managerinnen, Geliebte, Haus- und Ehefrauen des genialen Komponisten. Karten für die Veranstaltung gibt es unter mail@hoftheater-bergkirchen.de oder 08131/326 400 oder an der Abendkasse.