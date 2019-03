11. März 2019, 21:57 Uhr Hoftheater Bergkirchen Gastregisseurin aus Wien

Martina Gredler inszeniert am Hoftheater Stück von Sibylle Berg

Das Hoftheater Bergkirchen lädt am Freitag, 15. März, um 20 Uhr zu seiner nächsten Premiere ein, mit der es im doppelten Sinn eine neue Farbe im Spielplan zeigt. "Und dann kam Mirna" ist ein Stück einer der gefragtesten modernen Schriftstellerinnen, der Pop-Literatin und Fachfrau fürs Zynische, Sibylle Berg. 2015 wurde das Stück im Berliner Maxim-Gorki-Theater uraufgeführt und gewann dort den Friedrich-Luft-Preis.

Für seine Inszenierung hat das Hoftheater Bergkirchen erstmals eine junge Gastregisseurin aus Wien engagiert, Martina Gredler. Martina Gredler ist freie Regisseurin und hat bereits an den unterschiedlichsten Theatern inszeniert. Dazu zählen das Schauspielhaus Graz, das Staatstheater Meiningen, das Schubert Theater Wien und das Wiener Burgtheater. In letzterem führte sie unter anderem Regie bei der österreichischen Erstaufführung von Sibylle Bergs "Es sagt mir nichts, das sogenannte Draußen", dem Vorgängerstück von "Und dann kam Mirna".

In "Und dann kam Mirna" treffen eine Mutter und ihre etwa zehn Jahre alte Tochter aufeinander. Beide sitzen auf gepackten Umzugskisten, der sie in den Traum einer Spät-Hippie-Mutter-Tochter-WG auf dem Land bringen soll. Die Mutter philosophiert über ihr Leben: die Party vorbei, die dreißig überschritten und die große Karriere ausgeblieben. Es schleicht sich die Erkenntnis ein, dass man wohl doch dem Durchschnitt angehört. Dann plötzlich schwanger von einem Mann, der sich einzig wegen seiner interessanten Ohren von der Masse ausnimmt, und dann kam Mirna. Und die ist die eigentliche Erwachsene von den beiden und hinterfragt ihre Mutter ebenso kritisch, wie diese ihre eigene.

"Das ist alles so böse und so wahr, so witzig und zugleich so furios traurig, dass man es als heißkaltes Wechselbad durchlebt", schrieb Georg Kasch in der Berliner Morgenpost über die Uraufführung 2015 am Maxim-Gorki-Theater Berlin.

Janet Bens spielt dieses gut 60-minütige Stück als Solo in der Regie von Martina Gredler. Für die Ausstattung ist Ulrike Beckers verantwortlich und für die Choreografie Annalena Lipp. Weitere Vorstellungen stehen am 24. März um 17 Uhr sowie 5. April, 9. Mai, 18. Mai und 24. Mai jeweils um 20 Uhr auf dem Programm. Karten zu 18 Euro (Senioren 16 Euro) gibt es unter 08131/326 400, mail@hoftheater-bergkirchen.de oder an der Abendkasse.