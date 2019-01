29. Januar 2019, 22:02 Uhr Hoftheater Bergkirchen Erotische Geschichten und Gedichte

"Seitenweise Sinnlichkeit" liest Janet Bens an diesem Mittwoch, 30. Januar, um 20 Uhr im Hoftheater Bergkirchen: erotische Geschichten und Gedichte aus der Weltliteratur. Dabei spannt sie den Bogen von Gustave Flaubert zu Casanova, von Anaïs Nin bis zu Goethe. Stimmungsvoll untermalt wird der Abend von Anna Nam-Winkler am Klavier mit Stücken von Chopin bis Gershwin. Karten zu 14 Euro (Senioren zwölf Euro) gibt es unter 08131 / 326 400, mail@hoftheater-bergkirchen.de oder an der Abendkasse.