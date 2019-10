Das Hoftheater Bergkirchen zeigt die Komödie "Die Wunderübung": Joana und Valentin haben sich nach vierzehn Jahren Ehe nicht mehr viel zu sagen. Um ihrer Ehe eine letzte Chance zu geben, suchen die beiden Hilfe bei einem Paartherapeuten. Der Eheberater versucht die beiden mit Paarübungen und Rollentausch aus der Reserve zu locken, um vielleicht doch noch das Wunder der Versöhnung zu bewirken. Eine schier unlösbare Aufgabe für den Therapeuten, der selbst auch in Schwierigkeiten steckt. Nach seinem Bestseller "Gut gegen Nordwind" beweist Autor Daniel Glattauer einmal mehr sein großes Talent für pointierte Dialoge und überraschende Wendungen. In "Die Wunderübung" gelingt ihm das ebenso gefühlvolle wie bissige Porträt eines Paares, dessen beste Zeiten vorbei sind, das aber seine Liebe nicht aufgeben will. Lebensnah und sehr komisch. Den komödiantischen Boxkampf inszeniert Volkmar Kamm als Gast, der in der Spielzeit 2018/19 schon die "Mögliche Begegnung" in Szene gesetzt hat. Premiere ist am Freitag, 8. November, um 20 Uhr. Allerdings sind bereits sämtliche Vorstellungen vor dem 29. November ausverkauft.