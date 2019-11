Am kommenden Samstag, 23. November, verabschiedet sich das Hoftheater Bergkirchen in einer ausverkauften Galavorstellung von seinem am längsten gespielten Stück, dem Musical "Edith Piaf - Süchtig nach Liebe" von Sebastiano Meli und Wolfgang Wittig. Nach elf Jahren und über 100 Vorstellungen heißt es am Samstagabend zum letzten Mal "Non, je ne regrette rien". Nach der Vorstellung erwartet die Zuschauer, die das Stück im Laufe der Jahre mehr als dreimal gesehen haben, eine kleine Überraschung. Anschließend können sie noch mit den beiden Darstellern Janet Bens und Ansgar Wilk, dem Pianisten Max I. Milian und dem Regisseur Herbert Müller bei einem Glas französischen Rotwein in Erinnerungen schwelgen. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Mails an www.hoftheater-bergkirchen.de.