Tag des offenen Denkmals

Der Tag des offenen Denkmals am kommenden Sonntag, 8. September, steht unter dem Motto "Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur". In Altomünster zu besichtigen sind der alte Wohnteil eines ehemaligen Bauernhauses, Pipinsrieder Straße 27, von 14 bis 18 Uhr, das alte Schulhaus, "Schultreppe 4", Führungen 14, 15 und 16 Uhr, Sankt Alto und Santa Birgitta sowie der Sankt-Altohof, Führung um 14 Uhr. In Erdweg führt Anton Jais nach Bedarf durch die Kirche Sankt Gabinus (geöffnet von 13 bis 17 Uhr), in Haimhausen ist die katholische Pfarrkirche Sankt Nikolaus geöffnet, Führung um 16 Uhr. Im Pfarrverband Indersdorf sind von 12 bis 18 Uhr sämtliche Gotteshäuser geöffnet: die Filialkirche Heilig Kreuz in Albersbach, die Filialkirche Sankt Bartholomäus im Hauptort, die Filialkirche Sankt Emmeran in Glonn, die Filialkirche Sankt Mauritius in Ottmarshart, die Filialkirche Santa Ottilia in Straßbach, die Filialkirche Sankt Vitus in Arnzell, die Pfarr- und Klosterkirche Mariä Himmelfahrt am Indersdorfer Marienplatz, die Pfarrkirche Sankt Georg in Niederroth, die Pfarrkirche Sankt Korbinian in Westerholzhausen, die Pfarrkirche Sankt Michael in Langenpettenbach und die Wallfahrtskirche Santa Maria in Ainhofen. In Schönbrunn kann man einen Blick in die Hofmarkkirche Heilig Kreuz werfen, geöffnet 13 bis 17 Uhr, und in Sittenbach öffnet das Gemeindehaus von 14 bis 17 Uhr seine Tore. In Dachau kann man den Gebäudekomplex Kräutergarten anschauen, Führungen 9, 11.30 und 14 Uhr, und die Ruckteschell-Villa, Münchner Straße 84. Dort führt die Künstlerin Anja Seelke mit einer "Lesung vor Porträts" ihre Zuhörer um 11 Uhr in die deutsche Kolonialgeschichte. Im Mittelpunkt steht die Biografie des jungen Askari Mustapha bin Mabruk. Die einstündige Lesung wird durch eine kleine Pause mit Imbiss unterbrochen. Anmeldung unter unger-richter@googlemail.com. Von 12.30 bis 17 Uhr steht das Haus zur Besichtigung offen; hierfür ist keine Anmeldung erforderlich. sz