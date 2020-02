Vodafone will den Industriestandort Karlsfeld fit für das Gigabitzeitalter machen. Dafür plant der Düsseldorfer Konzern den Ausbau des Glasfasernetzes im Gewerbegebiet Bajuwarenstraße. Insgesamt sollen hier 178 Unternehmen von einem Glasfaseranschluss profitieren und mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde an das Internet angeschlossen werden. Solche Hochleistungsanschlüsse seien notwendig für Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Sicherung der Arbeitsplätze, so Vodafone. Denn in den kommenden fünf Jahren würden sich die im Festnetz transportierten Datenmengen versiebenfachen. DSL reiche dafür nicht mehr aus, die Betriebe benötigten eine zukunftssichere Infrastruktur.

Vodafone bietet für Kleinstbetriebe und mittelständische Unternehmen wahlweise Bandbreiten zwischen 500 Megabit oder einem Gigabit pro Sekunde. Großunternehmen können einen symmetrischen Anschluss wählen. Hier kann der Kunde gleiche Up- und Downloadgeschwindigkeiten nutzen. Damit der teure Ausbau wirtschaftlich vertretbar ist, müssen mindestens 30 Prozent der Unternehmen einen Glasfaseranschluss von Vodafone wählen. Der Mobilfunkanbieter informiert alle beteiligten Unternehmen. Bei ausreichend großer Nachfrage soll der Ausbau des Glasfasernetzes schon in diesem Jahr beginnen.

In Karlsfeld sind viele Unternehmen noch über DSL-Anschlüsse mit dem Internet verbunden. Je nach Auslastung kommen beim Kunden nur wenige hundert Kilobit pro Sekunde an. Langsame Internetanschlüsse sind ein echter Wettbewerbsnachteil. Den Bau eines eigenen Glasfaseranschlusses konnten sich in der Vergangenheit nur Großkonzerne leisten. Jetzt will Vodafone auch Mittelständlern die Chance auf einen schnellen Anschluss bieten. Durch den Glasfaserausbau können Unternehmen bald schon von Geschwindigkeiten mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde im Up- und Download profitieren - das entspricht der zehnfachen Leistung eines VDSL-Anschlusses. "Mit Glasfaser steigt der Mittelstand vom Trabi in den Porsche", so Nils Reif, Bereichsleiter Vertrieb.