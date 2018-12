9. Dezember 2018, 21:54 Uhr Historie Geschichten über den Christkindlmarkt

"Alle Jahre wieder" lautet das Motto einer kulturhistorischen Führung über, um und hinter den Dachauer Christkindlmarkt. Im Duft der Adventszeit wird von der historischen Entwicklung des wichtigsten Jahrmarktes erzählt, was es mit dem großen Adventskalender am Rathaus auf sich hat, und warum es auch hier eine Krippe gibt. Auf der Terrasse, abseits des Weihnachtstrubels, gibt es kleine kulinarische Leckerbissen und einen Blick in die reiche Dachauer Kunstgeschichte. Und all denjenigen, die im nächsten Jahr nicht mehr alleine über den Weihnachtsmarkt gehen wollen, kann vielleicht geholfen werden, sicher kennen sie das Bettstatttreten oder Pantoffelwerfen noch nicht... Sie wereden es erfahren. Die Veranstaltung findet am 13. Dezember um 17.30 Uhr statt, Treffpunkt ist vor der Tourist- Info, Konrad-Adenauer-Straße 1, die Gebühr beträgt zwölf Euro. Anmeldung bei Davida Düring unter Telefon 0151/11570048 oder da.godue@email.de.