13. August 2018, 21:50 Uhr Hilgertshausen Zwei Verletzte nach Vorfahrtsfehler

Dass man an Stop-Schildern wirklich unbedingt halten muss, hat eine 18-jährige Fahranfängerin aus Waidhofen am Sonntagabend erfahren. Sie war gegen 18 Uhr in Hilgertshausen auf der Münchner Straße in Richtung Aichacher Straße unterwegs. An der Einmündung missachtete sie das Stop-Schild und fuhr in die Kreuzung ein. Ein 22-Jähriger aus Altomünster, der mit seinem Auto auf der Aichacher Straße fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte der 18- Jährigen in die rechte Seite ihres Autos. Die Verursacherin blieb unverletzt. Der Opel-Fahrer sowie sein 27-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 6000 Euro.