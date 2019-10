Die Volkshochschule veranstaltet einen Ausflug zum 900 Jahre alten Kloster Scheyern. Das Kloster war der Stammsitz der Wittelsbacher. Seit dem Jahr 1119 brauten die Mönche dort Bier. Damit ist die Klosterbrauerei Scheyern die drittälteste Brauerei Deutschlands. Nach der Führung durch die geschichtsträchtige Klosteranlage folgt eine Einkehr in die Klosterschenke. Der Ausflug findet am Samstag, 26. Oktober, von 15 bis 16.30 Uhr statt und kostet zehn Euro. Anmeldung unter Telefon 08250/9975144 oder per E-Mail an: bildung@vhs-hilgertshausen-tandern.de.