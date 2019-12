Rosy Lutz liest am Sonntag, 8. Dezember, von 16 bis 19 Uhr in der Tafernwirtschaft in Niederdorf Weihnachtsgeschichten von verschiedenen Autoren, unter anderem von Helmut Zöpfl in gekonnter Weise, sowie eigene Gedichte in Mundart: bairisch, frech und treffend. Die Veranstaltung in der in der Tafernwirtschaft wird musikalisch von dem Zithertrio Die Saitenhupfer begleitet. Der Eintritt kostet acht Euro. Anmeldung unter 08250/99 751 44 oder 08250 / 76 56, oder per E-Mail: bildung@vhs-hilgertshausen-tandern.de.