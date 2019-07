19. Juli 2019, 22:33 Uhr Hilgertshausen-Tandern Waldspaziergang mit Förster Knierer

Unter dem Motto "Strukturvielfalt schafft Artenvielfalt!" bietet die Waldbauernvereinigung (WBV) Dachau einen abendlichen Waldspaziergang an. Interessierte treffen sich am Dienstag, 23. Juli, 18 Uhr, in Weitenwinterried, einem Ortsteil von Hilgertshausen-Tandern. Weitere Themen, die besprochen werden sind der naturgemäße Waldumbau, eine regelmäßige Holzernte, die für bessere Wasserversorgung der verbleibenden Bäume und höhere Zuwächse sorgt, und die aktuelle Borkenkäfersituation. Der Spaziergang dauert etwa 90 Minuten, die Teilnahme ist kostenlos. Referenten sind Franz Knierer vom Forstrevier Odelzhausen und Peter Göttler von der WBV Dachau.