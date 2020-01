Hormone sind Botenstoffe, die zahlreiche Vorgänge im Körper steuern. Das Wohlbefinden hängt sehr stark davon ab, ob sich die Hormone in einem Gleichgewicht befinden. Durch Stress und verschiedene Umweltfaktoren kann dieses System empfindlich gestört werden. Angelika Franke stellt in einem Vortrag an diesem Freitag, 17. Januar, Zusammenhänge und therapeutische Möglichkeiten der Naturheilkunde vor. Der Vortrag im Sitzungsraum des Rathauses Hilgertshausen findet von 19 bis 20.30 Uhr statt. In der Teilnahmegebühr von 15 Euro ist ein Skript enthalten.