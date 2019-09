Das Repair Café in Hilgertshausen und Tandern leistet einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz: Reparieren statt Wegwerfen, lautet das Motto. Am letzten Samstag im Monat werden abwechselnd in Tandern im alten Rathaus oder in Hilgertshausen in der Grundschule Reparaturen an Fahrrädern, Elektrokleingeräten, Computern und Kleidung ebenso an kleinen Möbelstücken von den vielen ehrenamtlichen Spezialisten vorgenommen. Alle sind eingeladen, in gemütlicher Runde bei Kaffee und Kuchen bei den Reparaturen zuzuschauen oder auch etwas zu lernen. Die Reparaturen sind kostenfrei, Spenden werden gerne angenommen. Der nächste Termin: Am Samstag, 28. September, von 14 bis 16 Uhr im Alten Rathaus Tandern in der Hauptstraße 16.