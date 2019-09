Artikel per E-Mail versenden

Die Volkshochschule Hilgertshausen (VHS) bietet eine Kräuterführung an. Bei einem Streifzug durch die heimische Flora halten die Teilnehmer Ausschau nach heilkräftigen Pflanzen und essbaren Früchten. Werden sie fündig, verraten die Expertinnen der VHS Hildegard Riedmair und Angelika Franke, welche Möglichkeiten der Verarbeitung, Konservierung und Vorratshaltung sich anbieten. Die Führung findet am Samstag, 21. September, von 14 bis 16.30 Uhr statt, sie kostet 15 Euro. Kleidung bitte dem Wetter und dem Gelände anpassen, eventuell auch Schreibzeug und Fotoapparat mitbringen. Los geht es am Ferlhof Hilgertshausen, Eingang Hofladen. Anmeldung unter der Telefonnummer 08250/7656 oder 88250/9975144, E-Mail: bildung@vhs-hilgertshausen-tandern.de.