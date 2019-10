Bereits in den letzten Jahren realisierte der Verein Zukunft Tandern erfolgreich Auftritte der "Wuid'n Hena" und der Münchner Theatergruppe "Kabinettsstückl". Als Fortsetzung soll dieses Jahr mit dem Songwriter-Meeting ein bisschen "Münchner Liedermacher-Feeling" nach Tandern transportiert werden. Am Samstag, 19. Oktober, präsentiert der Verein daher um 19.30 Uhr im Sportheim des FC Tandern den Münchner Liedermacher Robert Wildfeuer - the Wildfire, der sein Publikum mit amerikanisch inspirierten Songs und in der Tradition der Folk Music von den britischen Inseln unterhält. Nach seinem Auftritt im Juli in Ebersberg schrieb die SZ: "Der nächste Singer-Songwriter ist der Münchner Robert Wildfeuer, der mit einem Song aus Texas beginnt und das Thema Amerika nicht mehr verlässt. Wildfeuers Cowboy-Hut darf gerne als Motto verstanden werden." Doch genauso überzeugt er auf der Bühne auch mit seinem bayerischen Repertoire: Lieder über München, die Frauen und das Leben an sich, nachdem seine Töchter in die Ferne gezogen waren. Wildfeuer tritt an diesem Abend gemeinsam mit seinen Songwriter-Kollegen Walter "Haferlschua" Heindörfer und Jon Theifte - der Undergiasinga auf. Die drei sind Dauergäste auf vielen Kleinkunstbühnen und in den Musikkneipen Münchens. Sie spielen Oldies, Evergreens und Lieder aus ihrem und unserem Leben. Karten können zum Preis von sieben Euro über zukunft-tandern@web.de oder telefonisch unter 0171/2021111 bestellt werden.