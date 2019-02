1. Februar 2019, 21:57 Uhr Hilgertshausen-Tandern Diskussion um die Ortsentwicklung

Die Bürgerliste Tandern sieht Gesprächsbedarf und bietet deshalb den Besuch ihres Bürgerstammtisches an. Der findet am Mittwoch, 6. Februar, 19.30 Uhr, im Sportheim des FC Tandern statt. Die Gemeinderäte der Gruppierung möchten mit den Bürgern beispielsweise über das Baugebiet nördlich der Eulenstraße sprechen, über die Kinderbetreuung bis zum Schulalter, die Breitbandversorgung in den Hauptorten und auf dem Dorf. Ein weiterer Diskussionspunkt ist, ob das Vollmairhaus nun gebaut wird oder nicht. Außerdem will die Bürgerliste Meinungen einholen, in welche Richtung sich die ganze Gemeinde und Tandern im speziellen weiterentwickeln soll.