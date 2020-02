Die Vorstandschaft der Wählergemeinschaft Hilgertshausen-Tandern WGHT lädt am Donnerstag, 13. Februar, zu einer Wahlveranstaltung in die Gast- und Tafernwirtschaft in Niederdorf ein. Von 19.30 Uhr an wollen sich dort die Kandidaten und Kandidatinnen vorstellen, die am 15. März in den Gemeinderat gewählt werden wollen. Außerdem stellt die Wählergemeinschaft ihr Programm für die kommenden sechs Jahre vor. Anschließend gibt es die Möglichkeit für Interessierte, sich mit den Kandidaten über die Gemeindepolitik auszutauschen.

