Das Giftmobil macht seine letzte Runde in diesem Jahr. Am Samstag, 7. Dezember, ist das Giftmobil auf folgenden Recyclinghöfen: Von 9 bis 11. Uhr macht das Mobil Halt auf dem Recyclinghof Hilgertshausen, Gumpersdorf, Freisinger Straße und von 12.30 bis 14.30 Uhr hält es am Recyclinghof Altomünster, Stumpfenbacher Straße 51. Das Giftmobil nimmt Problemabfälle in haushaltsüblichen Mengen an. Die Abgabe ist kostenlos. Zu beachten gilt es jedoch Folgendes: Das Giftmobil nimmt keine Dispersionsfarben an. Diese müssen eingetrocknet werden und können über die Restmülltonne oder - gegen Gebühr - über die Sperrmüllcontainer auf den Recyclinghöfen entsorgt werden. Für Fragen zum Giftmobil steht die Abfallberatung unter der Telefonnummer 08131/74 14 69 gerne zur Verfügung.