16. Juni 2019, 21:47 Uhr Hilgertshausen-Tandern Alkoholisierte Frau rammt Straßenlaterne

Die deutliche Alkoholisierung einer Fahrzeugführerin dürfte nach Angaben der Polizei die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am frühen Sonntagmorgen in Hilgertshausen ereignet hat. Gegen fünf Uhr war eine 47-Jährige mit ihrem Pkw auf der Ziegeleistraße in Hilgertshausen unterwegs. Da die Frau etwas zu tief ins Glas geschaut hatte, so die Polizei, verlor sie kurz die Kontrolle über ihren Wagen und rammte eine beleuchtete Straßenlaterne. Wohl wissend, dass das Geschehen strafrechtliche Konsequenzen haben könnte, fuhr die 47-Jährige aus der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern nach Hause und meldete sich dann bei der Leitstelle, um sich ärztlich behandeln zu lassen. Da es sich um ein Unfallgeschehen handelte nahm die Leitstelle die Polizei mit ins Boot und damit flog der ganze Schlamassel auf. Die Beamten führten einen Alkotest durch, und der ergab einen Wert von mehr als zwei Promille.

Die Folgen der späten Alkoholfahrt sind beträchtlich: Die Frau ist ihren Führerschein los, hat ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort am Hals - und obendrauf noch Sachschaden in Höhe 20 000 Euro an ihrem Auto zu beklagen.