19. Mai 2019, 22:11 Uhr Hilgertshausen Motorradfahrerin stürzt beim Abbiegen

Der Ausflug mit ihrem Motorrad ins Dachauer Land endete für eine 47-jährige Augsburgerin am Samstag im Krankenhaus. Die Frau wollte laut Polizei von der Dachauer Straße in Hilgertshausen nach links in die Hauptstraße abbiegen. Doch sie stürzte beim Abbiegen ohne fremdes Zutun und verletzte sich mittelschwer. Ein Rettungswagen brachte sie ins Aichacher Klinikum. An ihrem Motorrad entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro, so die Polizei.