Bei einem Unfall am Samstag in Hilgertshausen ist eine Frau leicht verletzt worden. Gegen 10.30 Uhr bog laut Polizeiangaben eine 79-jährige Frau von der Schrobenhausener Straße in die Freisinger Straße ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 49-Jährigen aus Petershausen, der mit seinem Pkw auf der Freisinger Straße in Richtung Münchner Straße fuhr. Durch den Zusammenprall der beiden Fahrzeuge wurde die Beifahrerin im Auto des Petershauseners leicht verletzt. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt. Es entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.