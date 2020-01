Die Bürgerliste Tandern stellt ihre Kandidaten zur anstehenden Kommunalwahl und ihr Wahlprogramm vor. Dazu lädt die Gruppierung am Mittwoch, 5. Februar, von 19.30 Uhr an ins Sportheim Tandern ein. Die Bürgerliste will sich mit den Besuchern der Veranstaltung austauschen und vorstellen, was sie in den nächsten sechs Jahren für die Entwicklung der Gesamtgemeinde plant.